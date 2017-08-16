民代爭取重映懷舊電影 楊麗花時裝扮相驚豔
為讓民眾回味台灣1950年代的經典電影，台中市議員張雅旻與國家電影中心、錠嵂藍鵲社福基金會、台灣城鄉培力發展協會合作，將自19日起舉辦4場「懷舊絕代風華─公益放映影展」，張雅旻邀請民眾「樓上揪樓下」，大人小孩一起來欣賞懷舊電影，共度古早味的夏日夜晚。
上映記者會今日在張雅旻服務處舉行，張雅旻指出，此次特別選定《王哥柳哥遊台灣》上下集、《回來安平港》、《三鳳震武林》等4部電影，透過觀賞台語電影，除可體會台語的語言之美外，還可自電影中看見台灣早期的風土民情。
錠嵂藍鵲社會福利基金會董事黃鵬仁特別出席，並表示，老年照護不只是身體照護，同時精神上的撫慰也相當重要，該基金會除贊助國家電影中心數位修復經典電影外，並與各單位合作老電影播放活動。
《王哥柳哥遊台灣》上、下集分別於19日及 27日晚間7時，在大雅區橫山里活動中心與頭家東里聯合活動中心播映，該片呈現1950年代空曠的台北市介壽路（今凱達格蘭大道）、未開發的台中市郊區與新店烏來等影像，具歷史價值，為知名導演李行、田豐及張方霞等聯合導演的處女作，被視為台語電影的代表作之一，
《回來安平港》20日晚間7時將在神岡區社口活動中心播映，該片創作靈感來自1951年開始流行的台語歌《安平追想曲》，同時也是楊麗花少見的時裝扮相作品，她不僅挑戰從少女演到媽媽，甚至還戴起假髮演出混血兒。
《三鳳震武林》 26日晚間7時於潭子區老人文康活動中心播映，該片由歌仔戲紅星楊麗、柳青和台語片最佳女主角金玫，扮演身手矯健的三姐妹，她們以「三鳳」形象闖蕩江湖，在武打戲中融入歌仔戲身段，開創台語片新的風格，也留下無可取代的女性銀幕身影。
(中時)
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