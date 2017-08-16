張花冠撂狠話 要陳明文不要插手嘉義縣選舉

嘉義縣長張花冠今發聲明，要立委陳明文切勿插手嘉義縣的選舉。（呂妍庭攝）

針對下屆嘉義縣長候選人，張花冠縣長16日在民進黨中常會上發言表示，台灣民主化歷程走了數十年，才有今天的成就。因此，嘉義縣長候選人的產生，也應符合民主機制，應該協調、協調、再協調，而不是由一、兩位人士自行指定所謂的接班人選，事後更發聲明稿，勸立委陳明文，因其具備選對會召集人的身分，更應謹守利益迴避原則，切勿插手嘉義縣選舉，一方面可維持民進黨的民主形象，另一方面嘉義地方也不會因為他未能謹守分際強力干預，進而出現分裂的狀態。

張花冠指出，民進黨的傳統就是從不指定接班人，甚至連黨主席的選舉也依據公平、公正、公開的原則產生，從未有現任黨主席指定下任黨主席人選的怪事，強調封建落後的威權體制才會有「接班人」的問題，但「接班人」不只殘害民主，更會破壞團結與和諧。當年李登輝因為寵愛連戰，導致連戰與宋楚瑜相爭，致使國民黨內部大分裂，種下國民黨日後長期弱化的種籽。前車之鑑，歷歷在目！「我們難道要重蹈國民黨的覆轍嗎？」

張花冠說，嘉義有非常多優秀的人才，未來究竟應由誰代表民進黨，需要的是充分的民主與協調。此時若不尊重民主協調機制，只因個人的好惡，強逼表態，只會導致內部的分裂，嚴重破壞團結，重申嘉義沒有分裂的本錢，接班人是威權陋規，民主協調才是正道。

聲明稿中指出，最近外界一直有謠言盛傳，陳明文委員刻意透過黨部系統動員地方人士參加座談會，並於會上公開表態支持行政院農委會副主委翁章梁參選下屆嘉義縣長選舉，而陳委員甚至私下表示，自己現為民進黨選對會召集人，掌握地方鄉鎮長、議員選舉的提名權，暗示若不支持陳委員的屬意人選，日後也難獲民進黨提名。此外，據說翁副主委更於地方表示，他之所以能當上農委會副主委，乃是小英總統所提名，暗示其亦為小英總統心目中欽定的嘉義縣長人選。

針對上述傳言，張花冠表示，她希望這些都只是謠言，更苦口婆心奉勸：「我們絕不能因為某些人對特定人選的私人寵幸，因而殘害我們辛苦多年才建立的民主機制。這種惡質的『表態』與『接班人』文化，只會讓台灣與民進黨蒙羞，而民進黨長期辛苦在嘉義縣打造的基業更將崩解」。

(中時)