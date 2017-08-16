花蓮大停電 議員怒：有電廠怎麼還停電

花蓮縣國民黨籍議員高呼口號，要政府「確保用電、拒絕欺騙」。(許家寧攝)

國民黨縣議會黨團，要求行政院長林全下台負責。(許家寧攝)

815全台大停電，引發眾怒，花蓮縣議會國民黨黨團上午召開記者會為花蓮的民眾發聲，痛批蔡英文總統臉書發文道歉「沒誠意」，要求行政院長林全下台負責，議員還點名花蓮有和平發電廠，居然還會停電，「乾脆關廠算了」，議會將組成專案小組調查。

國民黨花蓮縣黨部代理主委林盈成表示，夏天在經歷蘇花路斷以及上周限電危機後，昨天又經歷一場史無前例的「台灣奇蹟」，全台竟然有600多萬戶無預警的大停電，呼籲中央正視缺電問題，徹底檢討、調整能源政策，不是部長拍拍屁股下台，把責任交給別人。

縣議員何禮臺接著開砲，批民進黨錯誤的政策比貪汙更可怕，昨天四點多開始跳電，六點半還在停電經濟部長就閃電請辭，毫無；行政院昨天說是中油員工的人為疏失，今天又改口是電腦系統故障，到底真實情形為何，執政黨應該先弄請楚再說明白，不要唬弄老百姓。

議員謝國榮說，花蓮北部有和平火力發電廠，昨天全縣還是大停電，質疑當初蓋廠時跟議會協議「北電南送」花蓮縣市，久而久之都沒做，老百姓也不知道，如果不能履行承諾的話，和平電廠乾脆關廠好了，議會也將組成專案小組進行了解。

國民黨團議員最後高呼「確保用電，拒絕欺騙」口號，呼籲民進黨政府與蔡英文總統不要再用文青式語言欺騙民眾，務實地面對全台供電問題，徹底檢討改善，給人民一個交代，黨團後續也願意協助民眾因停電蒙受重大損失，向政府申請國賠。

(中時)