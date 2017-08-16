停電素顏自拍竟撞臉「她」 佩甄回：往心裡去了

佩甄素顏自拍竟被說像其他女星。（圖／中時資料照片）

網友讚佩甄戴眼鏡撞臉林志玲。（圖／翻攝自李佩甄、林志玲微博）

被誇像林志玲，佩甄樂回「往心裡去了」。（圖／翻攝自李佩甄微博）

「台灣好媳婦」代表李佩甄與醫生老公王祚軒結婚9年育有一男一女，昨逢815全台大停電，直到晚間9時才陸續恢復電力，因暫時沒冷氣所產生的熱氣困擾，不少人都難得過了個涼爽的夏夜，佩甄也曬出一個人在陽台乘涼自拍，未料竟有網友盛讚「看縮圖我以為是林志玲」，讓她樂不可支秒回。

佩甄昨晚分享一個人在陽台喝著冰涼小酒的自拍，愜意表示：「晚安，一個人的陽台很涼」，因白皙皮膚、大眼、挺鼻，引來網友誇獎撞臉林志玲，她則逗趣親自回應：「我開心的往心裡去了，其他人則說：「感覺越來越年輕啦！」、「你家陽台真的好美，家裡的裝修也很喜歡」。

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(中時電子報)