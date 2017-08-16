勿妖魔化自我安慰 英性學家：與性愛同等重要
據英國每日郵報（Daily Mail）報導，英國倫敦性治療師瑪札蒂（Louise Mazanti）於受訪時指出，無論男性和女性，都不要忽略和妖魔化「自我安慰」的功能，即便沒有伴侶，為維持性器官的健康，自我安慰也是一種重要的方式，與性行為同等重要。瑪札蒂認為，人們總說長期沒有性行為，是因為單身和缺少伴侶，但往往忽略了，自己其實比任何人都更了解自己，適度的自我安慰，不僅能促進血液流動、器官含氧量增加，再加上妥善的按摩，能讓人們的身心得到放鬆和愉悅。
醫學研究報告更指出，長時間未有性愛和自我安慰行為，尤其是女性，嚴重的話恐會造成陰道萎縮（vaginal atrophy）的狀況，一旦發生這類狀況，經常會產生多種不愉快的感覺，包含：
一、陰道乾澀
二、上廁所灼痛
三、搔癢感
四、泌尿器官感染
五、失禁
六、性愛後流血
七、性愛時過於乾澀，並產生極大不舒服感。
如何解決？瑪札蒂建議，有伴侶的人，應維持一定頻率的性行為，或可幫助對方進行愛撫和按摩，不僅能促進情趣，也能適當地保護私處。此外，上月出爐的最新研究報告指出，每週一次的性愛，即便無法達到高潮，血液循環的強化和細胞含氧量增加，都能讓女性有效減緩老化的跡象，而且對於男性來說，亦有醫學報告建議，每個月至少需射出21次，方可有降低罹患攝護腺癌的機率，故無論是性行為和自我安慰，絕非過往被妖魔化的「邪惡行為」，反而一種促進男女身心健康的動作。
(中時電子報)
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