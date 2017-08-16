陸外匯管理局：7月跨境資金流動延續平衡格局

華爾街見聞報導，中國國家外匯管理局16日下午公布，中國大陸今年7月份銀行結售匯逆差1,049億元人民幣（6月逆差1,425億元）；1-7月銀行累計結售匯逆差7,492億元人民幣（1-6月逆差6,443億元）；7月銀行代客結售匯逆差428億元人民幣（6月逆差923億元）；1-7月銀行代客累計結售匯逆差5,337億元人民幣（1-6月逆差4,909億元）。

外管局對此表示，當前大陸個人用匯更加合理有序，7月個人購匯月比和年比分別下降35％和27％。未來中國大陸跨境資金流動將保持總體穩定，經濟基本面支撐進一步增強。同時，大陸境內市場擴大開放效果望逐步顯現，境內主體對外資產負債調整將趨穩。

(工商)