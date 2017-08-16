紋眼線不慎傷女客眼角膜 美容師被依傷害罪起訴
愛美女性紋眼線，要注意安全！1家連鎖美容中心的張姓美容師，為莊姓女顧客紋眼線時，不慎將繡眼線的化學顏料滴入莊女右眼球，又清潔不全，仍有部分化學顏料殘留，造成她眼角膜破損，莊女憤而控告，台中地檢將張姓美容師依業務過失傷害罪起訴。
起訴書指出，25歲張女在中市1家連鎖美容院的台中一中分店上班，去年7月間幫莊女紋眼線時，不慎將顏料滴入她的右眼，雖經清潔，但仍有部分化學顏料殘留。莊女返家，麻藥效果消退後，眼睛出現疼痛，她以冰敷及食鹽水沖洗，並以通訊軟體Line告知店家，隔天即到醫院就診，才得眼角膜上皮膜已損傷。
美容師張女否認疏失，指稱莊女在店裡並沒反映眼睛不適，而且她回到家已有一段時間，已與繡眼線無關。
台中地檢署以美容院客服人員回覆莊女詢問指稱「眼角膜破損應該是色料在眼睛沒有即時清出，眼睛轉動時磨損眼角膜所致」，而認定張女確有疏失，依業務過失傷害罪將她起訴。
(中時)
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