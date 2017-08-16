彰化民宅火警 50歲男子全身80％燒傷

彰化市河濱路一棟2樓鐵皮加蓋透天厝，今天下午失火。（吳敏菁翻攝）

鐵皮加蓋棟天厝失火，1樓鐵捲門緊閉。（吳敏菁翻攝）

彰化市河濱路一棟2樓鐵皮加蓋透天厝，今天下午失火，彰化縣消防局前往搶救，破門後發現50歲男子倒臥室內，昏迷不醒，全身嚴重燒傷，送醫急救，男子全身有高達80％面積燒傷，生命垂危。

彰化縣消防局今天下午1時20分據報，指彰化市河濱路民宅火警，窗戶火舌飛竄，濃煙密布，還飄到國道，造成高速公路行車視線不清，險象環生。

彰化縣出動各式消防車11輛、消防人員26人趕往搶救，1樓則是鐵捲門緊閉，以破壞器材將鐵捲門割開，布水線朝屋內射水，30分鐘後將火勢控制。

火警下午近2時左右將火勢撲滅，肇事原因和財物損失還要進一步釐清。

(中時)