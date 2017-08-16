看一次病要一天一夜　阿伯癌症拖到3期才治療

65歲的胃癌患者林伯伯，從住家到醫院的來回車程超過8小時，使得他降低就醫意願，胃癌惡化到3期才願意接受治療。（倪浩倫攝）

65歲林伯伯，2年前因為胃不舒服，前往照胃鏡時發現確診胃癌，但考慮到前往醫院治療，來回車程至少8小時，總花費時間超過一天一夜，且自己膝下有2名無工作能力的兒子要撫養，每天都得早起務農，所以持續未就醫。直到今年症狀加劇，檢查發現已惡化到3期，才在妹妹資助下，接受手術治療。

但手術後，林伯伯每3周要回診拿化療口服藥，考慮到門診在早上，他每次都要前一晚從住家騎機車2小時到弟弟家住，隔天一早再搭2小時的客運到義大醫院，耗時又耗神，有次騎車遇到大雨，還不慎打滑摔入山谷，不僅全身是傷，還錯過門診拿藥；此後他常常把藥「省著吃」，例如一天應吃4顆卻只吃2顆，沒藥時還改吃偏方。

根據台灣癌症基金會最新「『南部地區癌症治療期病友』就醫困境調查」發現，有7成癌友因為從居住地到醫院、沒有便利的交通工具，導致降低持續治療的意願，另有33％癌友是獨自前往就醫，「自己騎機車」的比例，更高居所有交通工具中的第2名、超過26％。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院副院長賴基銘說，癌友在接受治療後，多會出現疲倦、孤獨感等副作用，此時若又獨自就醫、長時間騎機車，會讓癌友身心都承受相當大的壓力，有人因此而放棄治療，令人唏噓。

為提高癌友早期就醫和持續治療的意願，台灣癌症基金會現對南部癌友提出「銀髮南鄉、就醫無礙」的計畫，南部癌友可向各醫院內的癌症資源中心提出申請，只要符合60歲以上、經濟弱勢、每月至少回診一次、住家距離醫療院所10公里以上等條件，經評估後，每個療程都能獲得最高8000元的交通補助，鼓勵符合資格者儘早申請。

(中時)