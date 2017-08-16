宜蘭三星鄉汽機車相撞 2人重傷

宜蘭縣消防局在今天（16日）下午3時23分獲報，在三星鄉五分路二段與大洲路交叉路口，有一輛自小客車與機車發生車禍，現場有2名傷者，其中一人無生命徵象，一人重傷，消防局已派遣三星、廣興分隊救災人車前往現場救援。

(中時)