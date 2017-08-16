余天中常會發難：中油台電沒人下台 很難交代
民進黨今天下午中常會，由於昨天發生全台大跳電，引發龐大民怨，新北市黨部主委余天在臨時動議時，向身兼黨主席的蔡英文總統反應，「光是經濟部長一個人下台夠嗎？中油跟台電若沒有人下台，很難交代，怎麼平民怨？余天轉述，蔡主席說，請行政院副院長林錫耀帶回去處理。
民進黨中常會今天罕見開不到一小時就結束，會中不像以前大家發言踴躍，余天轉述，今天會議，大家很少發言，主席臉色比以前凝重許多，針對昨天跳電的事，只有他發言。
此外，嘉義縣長張花冠下午也發新聞稿表示，她在中常會上發言表示，台灣民主化歷程走了數十年，才有今天的成就。因此，嘉義縣長候選人的產生，也應符合民主機制，應該協調、協調、再協調，而不是由一、兩位人士自行指定所謂的接班人選。
張花冠說，陳明文甚至私下表示，自己現為民進黨選對會召集人，掌握地方鄉鎮長、議員選舉的提名權，暗示若不支持陳委員的屬意人選，日後也難獲民進黨提名。
今天會中，蔡英文先發表簡短致詞，針對昨天跳電一事，向國人致歉，會中相當沈悶，發言的常委不多，會議很快進入有機農業報告。黨發言人吳沛憶會後轉述蔡英文主席聽取報告後裁示，台灣農業正面臨結構轉型，現在有很多挑戰等待解決，包括擴大農地使用率、增加有機農業的園區、強化農業國際化行銷等，要為台灣創造一個友善環境、照顧消費者，並且具國際競爭力的新農業模式。
主席說，現在投入有機農業發展最時宜，這是重視生產、生活和生態特性的產業，也是對環境最友善的耕種方式。擴大有機農業的栽種和行銷，確保農業永續經營和國民健康，是我們未來的目標，要讓有機農業成為最符合台灣生活樣態的產業。
(中時)
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