趙雅芝辣開高衩 不老女神卻成「行走鳳梨」！
港星趙雅芝保養得宜、歲月完全沒在她身上留痕跡，是演藝圈著名「不老女神」，完全看不出她已62歲，每回現身舉手投足優雅，近日她與同為演員的丈夫黃錦燊現身機場時，辣開超剎、秀出一雙長腿，不過她的黃色黑底格紋長裙以及鳳梨圖案十分搶鏡，趙雅芝宛如「行走鳳梨」！
趙雅芝樂於在微博發文，與粉絲互動，常曬出美照，凍齡美貌與姣好身材，模樣不科學，日前趙雅芝曬出自己生活照，直呼：「工作忙碌就長胖，還有誰說我瘦？」只見她仍是一雙鉛筆長腿與細長手臂，果然薑還是老的辣，趙雅芝系列辣照更是讓不少網友眼睛大吃冰淇淋。
(中時電子報)
關鍵字：趙雅芝
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