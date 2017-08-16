江國慶冤死案 二審維持國賠5957萬餘元

空軍士兵江國慶20年前被指涉姦殺5歲女童遭軍方冤枉槍決，判江死刑的國防部北部軍事地方法院國賠江家1億餘元後，再提告向非法訊問江國慶取供的國防部前部長陳肇敏等6軍官求償共8844萬餘元，一審判陳肇敏等5人須賠償共5957萬餘元，高院今駁回上訴，維持原判，仍可上訴。

(中時)