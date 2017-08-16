與勞動部會前會 勞方喊：加薪到2萬7111元
基本工資將在本周五登場，勞方代表今（16）天下午也與勞動部部長林美珠碰面，針對基本工資等問題交換意見，勞方代表之一、全國產業總工會理事長莊爵安說，最低工資必須以每人每月最低支出乘以撫養比，今年各數據換算後，基本工資一定得加薪至2萬7111元、時薪160元。。
回應資方代表的訴求「一例一休先修法、軍公教先加薪、再談勞工」，莊爵安認為，企業是否加薪，先看是否有盈餘，再思考勞資共同創造的利益果實，而且基本工資是適用最底層、弱勢勞工，與一例一休衍生問題是不同的，「一例一休實施有困難、碰到問題可以討論」，絕對不可與基本工資一起混談。
而另一名勞方代表、新竹縣總工會理事長陳福俊則認為，台灣的基本工資從1997年至2007年這段期間都沒有漲，亞洲鄰近國家像韓國的基本工資今年也已經調到4萬多元，「應該月薪、時薪一起調漲，現在應該補足差距」。
(中時)
關鍵字：基本工資
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