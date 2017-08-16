調查：醫院太遠 7成南部癌友曾想放棄治療

南部癌友現可向院內癌症資源中心申請，符合資格者，每個療程可獲得最高8000元的交通補助。（倪浩倫攝）

醫療院所多的都會區，鮮少聽到民眾會因「交通」而降低就醫意願，但根據國內一項最新調查，在就醫可近性低的南部，竟有高達7成的癌友，因為就醫不便而產生「放棄治療」的念頭。就曾有癌友因考慮到每次就醫，來回車程都要花超過8小時，導致拖延超過1年、胃癌從初期惡化到3期才願意就醫。

根據衛福部國健署統計，癌症年新增人口已超過10萬人，且南部癌症死亡率較北部大幅高出3成5。台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院副院長賴基銘說，觀察發現，這絕非醫療品質的關係，而是和南部「銀髮癌友比例高」、「就醫往返時間成本高」、「獨自就醫機會高」等3大因素有關。

北部因醫療院所多，民眾可能較無就醫不便的問題，但根據台灣癌症基金會最新「『南部地區癌症治療期病友』就醫困境調查」發現，有高達7成癌友因「從居住地到醫院，沒有便利的交通工具」這原因而心生放棄治療的念頭，且有33％癌友是獨自前往就醫，「自己騎機車」的比例，更高居所有交通工具中的第2名、超過26％。

賴基銘分析，癌症需要高頻率、穩定的回診，尤其對於接受化療或放療的癌友，需每周、甚至每天往返醫院，身心都承受相當大的壓力，若自己獨自面對，或在治療完、出現疲倦孤獨感等副作用的情況下，此時還要騎好幾個小時的車返家，確實給癌友造成極大壓力。

然而，癌症若在確診3個月內及時治療，1年內死亡率為18％，較未即時治療的55％低出許多，且很多初期癌症是「可以治癒的」。台灣癌症基金會和富邦人壽合作，對南部癌友提出「銀髮南鄉、就醫無礙」的計畫，南部癌友可向各院內的癌症資源中心申請，只要符合資格，每個療程都能獲得最高8000元的交通補助，提高及早就醫、持續治療的意願。

(中時)