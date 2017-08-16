獨居牛山40載 村長「剪刀手」百歲魯賓遜變型男

水璉村長蔡素月為老翁修剪長髮，消暑一下。（許家寧翻攝）

員警細心幫老翁修剪出扇形鬍。（許家寧翻攝）

近百歲的老榮民趙雄，每年一定出席廣東同鄉會聚會，還獲頒終身榮譽會員。（許家寧翻攝）

花蓮縣壽豐鄉牛山，有名高齡97歲老榮民趙雄，獨居在緊鄰懸崖的山邊40多年，過著沒水沒電，有如現代魯賓遜。因近日連日高溫，各地傳出熱衰竭，村長擔心老翁熱壞，上山訪視這名「隱世高人」，並使出「剪刀手」幫他整理門面，涼爽一「夏」。

隱居在水璉村牛山的趙雄，早年跟隨國民政府遷移來台，祖籍廣東省的他退伍後獨自住在牛山40多年，即使這裡偏遠又毗鄰山頂，而且沒水沒電，日常生活極為不便，但趙雄依然甘之如飴，早年從軍的他，至今仍不改儲存雨水來飲用習慣。

雖然年事已接近百歲，趙老先生每年新春仍然堅持步行下山，乘坐公車至花蓮市出席花蓮廣東同鄉會一年一度的團拜聚會，還因此獲頒終身榮譽會員，每次老同鄉相聚時都非常開心，稱讚他才是標準的老當益壯，還有友人表彰老先生「牛山鐵雄」。

水璉村長蔡素月說，因為近期高溫不斷，擔心老翁給熱壞了，所以與派出所員警發起幫他「變臉」的想法，於是村長與警員劉聲旺當起了「剪刀手」，一起幫老先生剪去一頭長髮還幫他修剪個扇形鬍，清爽的造型與久違的寒暄問暖讓老翁不斷笑開懷。

(中時)