醫療後送專機試飛金門 明年7、8月正式進駐
離島醫療後送專機將於明年7、8月間進駐金門，承商凌天航空與飛特立航空今（16）日首航試飛，熟悉航路與場站設施外，也與未來相關業務單位進行對接準備，過程十分順利。
大力推動的立委楊鎮浯表示，未來長達10年的合約期間，每天都有1架後送醫療專機進駐金門，金門飛台北單趟時間約1小時；相較於目前需透過層層手續與流程，先由空勤總隊直升機從台北飛到金門，再載緊急重症病患赴台，常需費時4到5小時，更能掌握醫療黃金時間，讓鄉親生命獲得更多保障。
飛特立航空董事長楊宿智與凌天航空副董事長葛俊人一行15人，今天搭機試飛路線和熟悉場站設施，並與金門航空站等單位進行對接準備，同時也拜會縣長陳福海，期待在大幅提高飛安和縮減後送時間，且不增加鄉親自負費用的情況下，協力做好醫療後送業務。
飛特立表示，該公司成立6年來，累計執行200餘架次醫療轉送任務，醫療救援地點遍及中國大陸、日、韓、菲、馬等地。未來執行醫療後送勤務的醫療專機機型是Phenom300，每架造價約900萬美金，因醫療後送專機案是上個月底決標，且是進用全新飛機，採購後必須再作相關檢查、改裝及機組人員訓練、認證等事宜，需費時6-7個月時間才能正式運作。
楊宿智也指出，未來的醫療專機除援用現有機組人員外，也將再招募有相關豐富經驗者。若遇有醫療專機進廠維修或其他狀況，也會提供2架備援飛機，以滿足離島的醫療後送需求，請鄉親放心。
(中時)
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