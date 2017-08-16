台灣糖尿病患者每年增2.5萬人 三分之一血糖未達標

天天使用腸泌素1年後，趙小姐成功甩30kg。

國內糖尿病患推估約227萬人，近年每年新增2萬5000人，但中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德表示，現代人外食多，三餐沒辦法定時、定量，部分食物多油脂、高鹽，長期下來恐引發「心血管」疾病，糖尿病在台灣在血糖部分只有三分之一達標！深陷併發症風險。

40歲的趙小姐3年前被診斷有糖尿病，當時血糖超過500mg/dL，為正常血糖值的4倍，不同於一般患者傾向於口服藥治療，她主動提出要施打胰島素，並在第3年搭配針劑藥物腸泌素（GLP-1）療程，結果糖化血色素從9.9％下降到5.8％，體重也在1年內從75公斤減至45公斤。

杜思德指出，近期國內外均有研究發現，在糖尿病診斷初期就開始接受施打胰島素治療的話，有一半的患者在1年後，即便沒有使用藥物下，糖化血色素仍可維持在6.5％以下；一般人糖化血色素的正常值約為4-6％，糖尿病人宜控制在7％以下。

他指出，「相較於口服藥，針劑藥物主要採直接補充的方式，所以於人體作用直接、較快產生效用。」然而國內大多數糖尿病患者對針劑藥物，通常抱持負面印象，認為施打胰島素或腸泌素(GLP-1)是代表糖尿病非常嚴重、不得已的情況下才打。不過經過長期宣導，現在病患已經可以逐步接受針劑藥物，有越來越多治療成功的案例。

(中時)