A-10艙罩飛脫機輪放不下 依然成功迫降

A-10攻擊機的迫降，雖然機體受損但人員平安。(圖/軍事時報)

美國國民警衛隊的A-10攻擊機日前發生一起有驚無險的事故，一架A-10座艙蓋受損飛脫，飛行員在強風吹襲的情況下選擇迫降，在起落架也失靈的情況終於停住飛機，而且飛行員並無大礙。

美國軍事時報(Military Times)報導，事件發生美國密西根州國民警衛隊，當時布雷特．德佛里斯上尉(Brett DeVries)駕駛著 A-10攻擊機與其他的A-10進行空中對抗訓練，結果A-10機首的30公釐機炮發生故障走火，還波及到座艙內的設備，座艙蓋整片飛脫，使德佛里斯的飛機瞬間變成「敞篷機」。在那一瞬間，德佛斯直接暴露在325節的風速中，如同撞到一面無形的牆一樣，頭部、胸部都受到壓迫，而且高速的風把德佛里斯打的左搖右擺，幾乎抓不住操縱桿，情況非常危急。

德佛里斯回憶，當時他只能把自己縮進座位裡，，盡可能地躱避強風，然後開始評估飛機的情況，原本想要打開綁在腿上的飛行檢查表，卻發現這完全行不通。德佛里斯說：「我一低頭就發現確認檢查表是不可能的，強風已經把幾頁檢查表給吹開，座艙裡到處是紙張，如果我再翻開檢查表，可能會把書頁給吹出座艙，要是吸入引擎就完蛋了。」

幸好旁邊的飛機適時給予幫助，另一架A-10的駕駛員夏儂．維克斯(Shannon Vickers)以無線電提醒他此時的飛行高度與位置，原本維克斯建議德佛里斯應該彈射逃身，但德佛里斯認為彈射座椅也可能已受損，而飛機目前仍然可以操作，只是風太強看不清楚外界。於是兩架飛機就減慢飛行速度返回機場。並由旁邊維克斯的引導下準備降落，結果機輪卡住，無法放下。

A-10的機輪即使在收納狀態時，仍有半截會露在外面。(圖/美國空軍)

所幸憑著A-10堅固的機身，在沒有機輪的情況仍然觸地迫降，經過一陣不受控制的與地面摩擦後A-10停了下來，飛機沒有翻滾，沒有起火，沒有爆炸，德佛里斯安全的從座艙裡爬出，結束這場驚魂記。

A-10不愧是最堅固的飛機之一，此次能夠安全迫降，除飛行員技術高明以外，有很大程度也要歸功於於它獨特的設計。A-10的機輪即使在收納模式，也有一半會露在機體外面，就是著眼一但機輪系統故障，無法完整放下時，仍然可以維持一定的降落能力，在此次事件中，這項設計就發揮了安全迫降的功能。

(中時電子報)