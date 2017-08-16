滷肉飯節下周三登場 六都免費呷飯！

首屆台灣滷肉飯節將在下周三（23日）登場，從台北出發巡迴六都進行宣傳，現場店家將有提供免費滷肉飯試吃，邀請全台滷肉飯愛好者一同共襄盛舉。

經濟部商業司副司長陳秘順表示，經過為期2個月的評選，今年嚴選出78家滷肉飯店家參加滷肉飯節，依序將在台北、新北、桃園、台中、台南和高雄舉辦宣傳活動。

財團法人中國生產力中心協理邱宏祥指出，滷肉飯基本上已成為台灣「國飯」，希望透過滷肉飯節讓海內外美食愛好者了解「國飯」魅力，從6月開始徵募有興趣一同參與的店家，最後由123家店家中選出78家參加滷肉飯節。

邱宏祥表示，滷肉飯節將首場活動將在台北車站一樓大廳登場，屆時將有20家全台人氣店家，製作招牌滷肉飯給現場民眾享用，並將推出超過250人共食的超大滷肉飯。

6場滷肉飯巡迴之旅時間分別為，台北8月23日、新北9月2日、桃園9月9日、台中9月15日、台南9月23日，高雄9月30日。

看似簡單的滷肉飯其實裡面暗藏玄機，南北滷肉飯都有一些眉角，邱宏祥笑著說，南部滷肉飯其實叫做「肉燥飯」，大致上台中以南的滷肉飯都是以塊狀為主，油脂較飽滿，才能讓勞動者有充足體力應付辛苦的勞力工作；至於台北則以碎肉、條狀為主，多膠質、湯汁較濃稠。

隨著時間演進，滷肉飯也出現改良，業者指出，以往滷肉飯可能都用絞肉，消費者不知道裡面參雜了哪些肉，滷肉切成條狀就可以讓消費者看到是用什麼肉，可以吃的更安心。

此次滷肉飯節，還有可能吃到最高級的「豎滷」滷肉飯。邱宏祥表示，所謂的「豎滷」，就是滷肉烹調完後，完靜置1至3個月讓滷汁自行熟成，吃起來口感會更甘甜。

(工商)