趁她出國工作竟召妓 國光女神淚切「圈內男友」

凱莉與孟遠傳緋聞，卻意外爆出剛結束一段情，驚爆分手理由竟是圈內前男友召妓。(中時資料照片)

「國光女神」出身的女星凱莉(梁凱莉)，有著甜美臉蛋與火辣身材，受到不少男性粉絲擁戴，近來她出演《綜藝玩很大》，傻萌個性嶄露無遺，很得觀眾喜愛，因此打出名氣，但幾乎沒傳過緋聞的她，直到最近被拍到和「Top1」成員孟遠疑傳緋聞，卻發現她其實恢復單身沒多久，驚爆前一段戀情是因男方趁她出國工作召妓，才讓她心死分手。

凱莉近日被拍到和男團「Top1」成員孟遠及另名男性友人深夜一起看電影，因兩人目前都是單身，被懷疑祕密交往，然據《鏡周刊》報導，沒想到透過凱莉友人探聽，發現她兩周前才剛分手，斬斷前一段戀情的理由更是相當不堪，據悉，凱莉有個圈內男友，凱莉某次看了男友手機，發現對方疑似經常去宜蘭某旅社開房間，上網調查後發現該旅社是「做黑的」，在逼問之下，男友才坦承被朋友帶去找小姐。

而凱莉得知男友召妓後，內心相當受傷，還找朋友哭訴，然最終仍因心軟，原諒了男友，之後她因工作常常得出國，回到台灣後，朋友竟又告知她男友死性不改，趁她不再又偷偷召妓，讓凱莉心死淚斬2年情。

至於恢復單身沒多久，如今跟孟遠傳緋聞，凱莉則澄清兩人是在參加《超級接班人》時期就認識的戰友，當初也是透過他認識了前男友，然孟哲有提醒「男友很花心」，但她芳心淪陷沒聽勸，分手後內心仍傷痛，才找孟遠出來看電影，也表示暫時不想談新感情，也說跟孟遠實在太熟，沒有發展的可能性。

(中時電子報)