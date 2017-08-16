魏明谷：乘風破浪到英國取經離岸風電 為限電找出路

魏明谷今天進行訪英參訪行程成果報告，表示要對台灣有信心，發展風力英國能、彰化當然也能。（吳敏菁攝）

彰化縣長魏明谷參訪英國風力發電。（彰化縣政府提供）

彰化縣長魏明谷表示，對推動綠能首都、風光大縣，7月31日至8月11日期間率領縣府團隊前往英國，「乘風破浪、暈船嘔吐」取經離岸風電；魏明谷說，彰化縣外海有很好的風場，招商也達到1兆120億元，外國人能，彰化當然也能，要排除投資障礙，發展離岸風電，2025年達到「非核家園」，要對台灣有信心。

昨天全台大停電，魏明谷說，縣府在知悉後也於第一時間，三級開設，動員警消予以協助，未來也將全力協助受災廠商向台電索賠。

魏明谷說，縣府積極推動綠能政策，日前學校屋頂建置太陽能板發電，未來陸續建置風能發電，風能發電效能又比太陽能高，把新能源、替代能源的開發盡速建置到位。台灣就能享有乾淨能源，中部也能有效降低火力發電所產生霾害和pm2.5。

魏明谷說，這次縣府團隊前往全世界發展離岸風電和陸域風力最早、建置最多的英國，英國與台灣都是海島型的國家，英國陸域風機多達5000隻，這次去英國行程跑了3700多公里，看到英國陸面風機、沒有高壓電塔，可見英國電力是分散，發展離岸風電，也應該發展陸域風機，值得向學習英國建置分散式的小型電廠，所有的電廠是公民的電廠，讓民眾參與、經營，並成為民眾與社區的生財工具。

魏明谷說，彰化縣外海有很好風場，招商也已經達到1兆120億元，這次前往奧德蒙離岸風場及碧翠絲離岸風場參觀，英國實施離岸風電已經30年，全世界數一數二最好的風場在彰化，彰化如在彰化外海建置離岸風力發電，將成為亞洲領頭羊。

鹿港鎮長黃振彥指出，綠能是未來的發電趨勢，鹿港是未來風場與風機建置最多地方，和英國巴羅因弗內斯市相似，彼此即將締結姊妹市。

魏明谷說，參訪奧德蒙離岸、碧翠絲離岸風場，兩座風場分別由投資彰化縣的新加坡玉山能源和「哥本哈根基礎建設基金」（CIP）投資建設。其中玉山能源已與加拿大NPI共同和彰化縣政府簽訂合作MOU，預計在彰化投資1570億，開發0.9GW裝置容量的離岸風電；哥本哈根基礎建設基金預計在彰化也準備投入發展裝置容量約0.9GW的離岸風場。

(中時)