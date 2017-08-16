屏縣府辦空拍展，感受夏日海洋風

屏縣府將小琉球海洋美景輸出、印成巨幅地貼，瞬間把縣府西側中庭變成寬闊清涼的海域。（林和生攝）

屏縣府空拍展跳脫一般照片展，大膽輸出小琉球海域空拍照，不少孩子躺在地面佯裝漂浮在海面上悠游的感覺。（林和生攝）

藍色海洋吹著夏天的風，綠蠵龜跟著浮潛客一同悠遊，這裡不是海邊，而是屏東縣政府！

屏縣府最新推出「屏東．乘風」空拍展，特地將小琉球海洋美景輸出、印成巨幅地貼，瞬間把縣府西側中庭變成寬闊清涼的海域，眼睛享受海的清涼，讓人驚呼真的美翻了！

屏東縣長潘孟安指出，這些年來，屏東一直在成長蛻變中，但不變的是我們對這塊土地的熱愛，從空中看屏東，更能感受到這塊土地的溫度；他強調，屏東南北狹長超過100公里，境內有大武山鎮守，又臨台灣海峽、巴士海峽及太平洋，還有一顆海上明珠小琉球，大山大海豐富了這塊土地的人文底蘊。

縣府近年運用空拍角度展現不一樣的屏東，俯瞰視角讓人讚嘆，一些陸續曝光的美照，在網路上引發熱烈迴響及討論，因此縣府決定展出屏東的空拍之美，讓民眾想像乘著風的翅膀、翱翔屏東，也喚起鄉親對土地的熱愛。

此次的空拍展跳脫一般照片展，大膽輸出小琉球海域空拍照，貼滿縣府西側中庭地面，加上從3樓懸掛而下的琉球島嶼圖，令人彷彿身置海洋，不少孩子忍不住躺在地面，佯裝漂浮在海面上悠游的感覺，享受被大海擁抱的溫柔。

由於縣府蒐集超過百張空拍圖，無法在現場全部展現，觀光傳播處特別設計「屏東乘風」網頁，裡面有各地美景，民眾可至官網點閱欣賞，同時讓更多人看到不一樣的屏東。

(中時)