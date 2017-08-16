郭富城許願當好爸爸 首曝這兩點才決定成家

郭富城今年4月和方媛成婚。（圖／取自新浪娛樂微博）

郭富城表示結婚後個性更加開朗。（圖／中時資料照片）

天王郭富城今年4月迎娶小22歲嫩模女友方媛，傳聞帶球嫁的方媛下月將生下一女，當爸在即的郭富城最近接受陸媒專訪，大方談為何選在51歲這年決定成家，直言今年正好感受到時機成熟、經濟也成熟了這兩點，便順從天意成婚，期許未來能當好丈夫、好爸爸。

據《新浪娛樂》報導，郭富城最近為了新片《破局》接受專訪，媒體好奇問是否緊張老婆將臨盆？他未否認將當爸傳言，表示自己過去曾因拍攝工作跟小孩相處，因這些經驗久而久之成熟了自身價值觀，再加上今年剛好碰上時機、經濟方面也成熟，就決定結婚，「希望去當一個很好的，作為一個丈夫、作為一個爸爸。」

先前表示將封口家事的郭富城，認為成家後最大的改變，是在工作上因多了責任感會更加努力，這份穩定的感覺使他面對任何事情都變得更開朗、開心，也更懂得如何保護家人，最後更低調說：「對我來說家事都是留在家裡面跟我的家人去分享，至於其他的事情，大家了解、支持我就好了」。

(中時電子報)