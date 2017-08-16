全台大跳電 顏寬恒：部長下台無法止血
網路媒體「顏阿寬」日前才發布「能源大騙局」影片，沒想到15日傍晚大潭電廠，因人為因素造成全台大停電，立委顏寬恒16日痛批蔡政府能源政策錯誤，讓老百姓每天陷入限電危機，不是一個部長下台就能止血的。
全台大停電，人民怒跳腳！顏寬恒指出，從和平電塔倒塌開始限電，要求公務員別開冷氣共體時艱，如今卻因一個人的操作失誤，讓全台玩「俄羅斯輪盤」，輪流遭受停電之苦。
顏寬恒說，總統蔡英文在臉書上道歉，竟說國家電力供給系統過於脆弱。電力系統的發電與供給攸關民生、產業，甚至國安層次，電力系統如此不堪一擊，難道她現在才知道？後知後覺令人傻眼。
顏寬恒指出，根據經濟部資料顯示，為了實現蔡英文非核承諾，火力發電的發電比從45%要提升到50%，2025年若綠能發電能達20%發電比，火力發電的發電比才會降到30%，但以現狀的綠能產業來看，根本不可能，他痛斥能源政策沒有完整配套及未來規劃，蔡政府只會畫大餅、喊口號。
顏寬恒認為，能源政策為國家未來大計，蔡政府一昧短線操作，看不出負責任的態度，一個部長下台無法解決全民的憤怒和痛苦，政府的麻木與草率，令國家的民生、產業、國安均陷入危機。
(中時)
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