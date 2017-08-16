開垃圾車邊販毒 警上門母還寵溺兒幫掩護

利用開垃圾車邊販毒的洪男（打赤膊者）與另名洪姓毒蟲（穿白上衣者）在家中吸毒時被警方活逮。(劉宥廷翻攝)

洪男（打赤膊者）的母親見警上門，還故意拉高分貝與警對話，企圖向兒示警，但他們吸毒忘我，渾然不知。(劉宥廷翻攝)

洪男利用駕駛垃圾車出勤時販毒。(劉宥廷翻攝)

42歲洪姓男子在民營環保公司當垃圾車司機，卻利用每天清晨開垃圾車暫停點回收垃圾之際，販賣海洛因給藥腳。高市刑大昨上門逮人，沒想到，洪母還故意拉高分貝與警對話，此舉似乎向兒示警，但洪當時和另名友人在屋內吸毒忘我，被警逮個正著，洪母不但沒訓斥還替兒求情，令警感嘆「養不教母之過」。

高市刑大偵3隊獲報綽號「強哥」的洪男涉和43歲李男共同販毒，洪男半年前進入民營環保公司，負責開垃圾車去回收垃圾，但警方蒐證發現，洪男趁每天清晨6時到8時固定出勤時間，配合施用海洛因毒品人口早晨「啼藥」習性，「挨家挨戶」販毒給毒蟲，李男也會到垃圾車停點處拿毒，代為轉交其他藥腳。

刑大幹員昨持拘票與搜索票突襲洪男位於彌陀區住處搜索，但其洪母卻大聲向警回應「我兒子外出工作還沒回家！」企圖掩護洪從後門逃走，不過，警入內查緝，發現洪男手握著含海洛因的針筒，還向警央求讓他施打一下遭拒，另名49歲洪姓男毒蟲則在吸安毒；洪施用毒品場景對照桌上還擺著母親準備的鮮熱魚湯，顯得格外諷刺。

警方當場查獲海洛因12小包毛重15.59公克、安非他命4.12公克、注射筒、吸食器、磅秤及販毒所得36000元等；另也於楠梓區拘提李男，訊後將3人依毒品罪移送，其餘查獲藥腳則採尿送驗。

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(中時)