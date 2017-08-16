收廢油儲山區油槽非法排放牟利 7人被逮送辦

廢潤滑油再利用公司的何姓廠長等人，去年10月間購買2個大型儲油槽，運載到龍井偏僻山區放置，再雇用油罐車傅姓司機到高雄收取廢油，運回灌注進儲油槽存放，再趁隙非法排放。警方日前查獲逮捕7人送辦。

保安警察第七總隊第三大隊第二中隊在執勤發現，中市龍井區偏僻山坡地堆置15公噸及20公噸等2座大型儲油槽，現場有洩油痕跡，經6個多月監控，日前會同市刑大隊偵查第七隊、環境督察總隊中區環境督察大隊及環保局等單位前往稽查，逮捕何男等7人，並查獲行車紀錄器、帳冊及儲油槽等相關證物，依違反廢棄物清理法送辦。

警方調查，王姓男子在去年10月及11月間購買15公噸及20公噸的2座大型儲油槽，載運至中市龍井區偏僻山坡地放置，由林姓男子雇用傅姓油罐車司機到高雄本洲工業區收取廢棄油品，先載回運注入儲油槽內，再由陳姓男子等人到現場接應，並排放廢油。

(中時)