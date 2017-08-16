陸戒網中心治療靠電擊 10天虐死2少年

中國10天內傳出兩起少年被送至戒網癮中心後身亡；圖與新聞內容無關。（本報資料照片）

中國10天內傳出兩起少年被送至戒網癮中心後身亡；圖與新聞內容無關。（本報資料照片）

中國10天內傳出兩起少年被送至戒網癮中心後身亡，一起為傷重不治，另一起為墜樓。經調查，他們的治療方式不如宣稱的「溫和」，而是用「電擊」的方式，逼迫孩子服從。

中國安徽的18歲少年因網路成癮，被家長送至戒網癮機構，花費了2萬2800人民幣（約合新台幣10.3萬元）進行為期180天的「隔離封閉式成長輔導」。沒想到，不到48小時少年身受重傷，不幸死亡，遺體有20多處外傷及一些內傷。

另外一起發生在西安，16歲少年也是被送去封閉式學校戒除網癮，疑似不折磨，留下遺書，寫著「我想去死啊」、、「我真的受不了這個世界了」、「爸媽對不起」等語，從五樓廁所一躍而下。

據《BBC》報導，在第三次《中國青少年網癮報告》，中國青少年網癮人數高達2400萬人。有許多家長因而花大錢，將孩子送進這類機構，卻反而讓無數青少年死於非命。

經媒體探訪，發現這些網癮中心聲稱的「治療」方法就是電擊。他們要求孩子不得頂嘴、鬧脾氣，否則動輒電擊打罵；2014年後，有的改用了電針灸、電脈衝，繼續殘害孩子的身心。甚至還有連坐制度，「一人打罵，全班受罰」，造成同學互相怨恨。

部分號稱軍事化管理的戒網癮中心，還會使用「催眠療法」，將小孩關進黑房間，播放著悲傷的音樂，心理老師說著一些親情故事。如此一、兩小時後，再讓孩子見到許久未見的父母。

因此，有的小孩受不住身心煎熬，有的如安徽少年不堪折磨，重傷致死；有的如西安少年，厭倦了這個世界，選擇自殺。

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(中時電子報)