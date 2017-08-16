柯P：電力牽涉產業問題 應整體規畫

昨天全台大跳電，台北市長柯文哲過去立場偏向反核，他今天受訪時被問到現在如何看待核電議題？他說，重點是電力的整體規畫，坦白講台灣電力太便宜了，不可能又要便宜、又不要核電，什麼都要就是不要付錢，沒有這回事。不過，電力牽涉到產業問題，問題如何處理，需要經濟部思考。

至於停電是否有造成台北市產業損失？柯文哲說，紅綠燈號誌停了幾個，幹道就先用機動的發電機發電，30分鐘以內恢復，非幹道就先派警察、義交指揮；電梯受困民眾，恢復電力後很快解決。整體來說，北市損失不大。

柯文哲還說，以前常常一出事就先罵部下，但他現在學乖了，希望這時候不要給台電太大壓力，每個人都希望做好，現在先把系統穩定了再改進。

有網友認為，柯文哲日前表示「希望台電不要只喊缺電」，他今天解釋，這是在講松湖變電所，這件事代表政府沒有人民信任，有需要就蓋，但說會缺電10幾年結果都沒缺，人民到底要不要相信你？這是台電要出來說明。

(中時)