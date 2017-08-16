世大運》中華代表團升旗 擊劍甜心程昕新鮮初體驗

擊劍漂亮寶貝程昕第一次參加世大運，對選手村和升旗典禮都覺得新鮮有趣。（李弘斌攝）

臺北世大運中華代表團16日在選手村國際區舉辦升旗典禮，北原山貓還現場演唱，替中華隊加油。（李弘斌攝）

臺北世大運中華代表團16日在選手村國際區舉辦升旗典禮，共有男足、女足、女籃、滑輪溜冰、柔道、擊劍、水球、游泳等8支團隊，共150人在體育署長林德福的帶領下，見證我國大專體總會旗與世界大學運動總會（FISU）會旗升起，林德福還致贈代表團新台幣10萬元加菜金。

參與升旗典禮的成員，不乏球員、教練時代都體驗過世大運的前女籃國手鄭慧芸，也有如擊劍「漂亮寶貝」程昕是「世大運初體驗」，不論對升旗典禮或選手村都感到新鮮而興奮。

「第一次參加升旗典禮，很新鮮。選手村之前看朋友po房間照片就很期待，住進來的感覺也真的很棒，跟不同國家的選手一起在餐廳吃飯，非常有趣。」程昕興奮的說。

程昕住進選手村就開始和他國選手「交流」換徽章，目前證件帶上除了臺北世大運與擊劍隊專屬徽章，還有葡萄牙一枚。倒是程昕選手證上的飄逸長髮，已經變成一頭俐落短髮，格外引人側目。

「最近剛剪的，想說比賽前換個心情，」程昕也希望帶著俏麗的新髮型，完成這次世大運設定的個人賽前8、團體賽奪牌目標。

排灣族「冰戰士」宋青陽以前參加過世大運升旗，不過都是「冬季世大運」，目前他轉戰滑輪溜冰，臺北世大運列為選辦項目，也成就他在「夏季世大運」的第一次。宋青陽也豪邁的說，這次世大運已經做好準備，要替台灣留下3金。

(中時電子報)