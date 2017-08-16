世大運期間停電？柯P打包票場館都有發電機
昨天全台大跳電，後來還有許多地區輪流限電。世大運即將登場，假如又發生類似狀況，是否會影響場館、選手村的營運？台北市長柯文哲今表示，場地都有柴油發電機或是備載電力，不會有問題。
柯文哲表示，跳電時主場館台北田徑場有停電，事實上該處設有柴油發電機，只不過那需要人力操作，但為了省錢，人力的合約是簽8月19日到8月30日，因此昨天沒有人在那裡；等到比賽期間，就算全部停電也不怕，因為有發電機。
但柯文哲也說，還是希望台電不要停電，畢竟還是麻煩，不跳電是最好。至於如果跳電啟用發電機，會不會造成電腦系統出現秒數差？柯說，今天會再Check一遍，不過，寧可事情先在賽前發生，就可以再次確認系統，比賽會期間才停電好。
(中時)
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