KTV麥克風漏電 業務過失傷害起訴

許姓男子前年11月到大寮釣蝦場消費，在附設的KTV唱歌，手握麥克風唱到一半，卻慘遭電擊，當場失去知覺，許男送醫一度沒呼吸心跳，雖搶救仍造成缺氧性腦病變合併記憶減退，檢警調查是麥克風漏電，釣蝦場周姓負責人辦稱設備是跟人租的，但高雄地檢署認定他疏未注意導致意外，依業務過失傷害將他起訴。

(中時)