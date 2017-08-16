上一場沒問題 陳鴻文明再扛先發

陳鴻文10日暌違近3年重返先發，表現不錯，明將再次先發對上桃猿。(資料照 中央社記者張新偉攝)

中信兄弟明(17)日繼續作客桃園棒球場迎戰Lamigo桃猿，中信再度派出原為球隊守護神的陳鴻文擔綱先發，桃猿則推出本土左投王溢正主投。

陳鴻文在10日，相隔近三年重返先發，面對富邦悍將，主投4局無失分，還投出4次三振，備受總教練史耐德肯定，明將再次扛下先發重任面對桃猿，陳鴻文本季對上桃猿，共出賽11場，拿下4次救援成功，不過也有3次救援失敗，自責分率6.57。

桃猿則決定派出本土左投王溢正主投，王溢正本季至今雖已拿下6勝，但本季對上中信還未拿勝過，累積5場出賽，共吞4敗，自責分率高達6.12。

(中時電子報)