涉圖利廠商 台東大武鄉長及建設課長遭聲押

大武鄉長趙宏翰涉嫌圖利廠商，遭檢方聲押。（黃力勉翻攝）

台東地檢署偵辦大武鄉公所涉嫌圖利廠商，15日持搜索票前往大武鄉公所、涉案被告人的住所展開大規模搜索，偵辦後發現大武鄉長趙宏翰、大武鄉建設課長陳文政，涉嫌護航廠商避免被扣違約金，甚至變更設計協助廠商取得尾款，今天下午向法院聲押2人。

台東地檢署調查發現，陳文政為了護航承攬大武鄉工程的包商，因為驗收逾期28天要被扣近千萬元的工程款，竟遊說另一單位發文配合施工埋設管線，簽報讓包商展延工期，且還接受包商飲宴及住宿，但最後主計室簽註意見而不同意展延。

又同一包商承攬工程，趙宏翰與陳文政明知工程設計圖與現地不符，竟同意包商不按照設計圖施工，並違法辦理驗收及結算，讓包商取得近176萬元的尾款。

檢方昨天大動作搜索、並傳喚證人共20人，今天下午認定趙宏翰與陳文政涉犯貪污治罪條例的圖利罪嫌，且有勾串共犯及證人，因此向法院聲押並禁止接見、通信。

(中時)