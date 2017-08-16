王欣儀：北市府與台電提早啟動世大運供電應變計畫
15日因全台午後大跳電，世大運部份場館包括開閉幕典禮場地(台北田徑場)及松山高中、板樹體育館、新莊體育園區等練習場館受到影響，不過因為緊急供電系統即時啟動及台電供電稍後回復正常，幸未造成大礙。台北市議員王欣儀16日表示，北市府與台電要確保世大運賽會期間供電無虞。
王欣儀說，經台北市政府與台電公司多次共同緊密協商，台電公司已組成穩定電源工作小組，並制定場館電力供應及安全維護計畫。依原定計畫，配合世大運開幕典禮於8月19日正式啟動，迄8月30日結束。她要求市府與台電公司協商，提早於16日中午啟動該供電應變計畫。
王欣儀表示，根據電力應變計畫的主要內容，包括：台電將世大運60座場館(含主開閉幕)、選手村等均納入優先供電對象，另台電則於賽會期間加派人力監控(世大運場館)相關配電設備運轉情形，如有意外則立即調配處置，確保安全供電無虞。另正式開閉幕典禮期間亦由台電派員進駐相關變電所，會同市府相關專責人員及緊急發電機承商共同維護場館的供電無虞。
此外，北市府亦說明，台北田徑場本身即備有3台750KW的柴油發電機，為了世大運開閉幕典禮之順利演出，由長春及中崙變電所採二迴路供電，可相互自動切換，以確保正常供電。若二迴路均同時無法供電，則市府更於賽會期間，於台北田徑場，另外租用4台柴油發電機，於必要時現場發電，提供達3150KW的額外電力，確保供電無虞。
(中時)
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