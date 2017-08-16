南投鄉親請注意 還要再停電！

台電公司表示，8月18日、21日、24至25日和9月9日，在南投、草屯、埔里、竹山、名間、中寮和仁愛等鄉鎮已排定施工，依電力工程不同，停電時間從10分鐘至全天不等，請民眾預先做好準備。

電力工程施作若提早完工，將會提早復電，停電地區可上台電公司南投區營業處網查詢。

(中時)