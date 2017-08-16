815大停電 賴清德：電網應分散避免集中

針對815全台大停電，台南市長賴清德表示，除了應查明疏忽原因，更應該建立機制，避免類似情形再發生，未來對台灣發展，才是正面的事情。

賴清德表示，全台大停電對台灣造成非常嚴重的衝擊，經濟部長第一時間負起政治責任，也得到社會的肯定。他也說明，後續很重要，除查明疏忽原因，更應建立機制，避免類似情形再發生。

他說，經過這起事件，恐怕社會上愈來愈多人支持電網應該要分散，避免集中，也許再導入綠能，未來對整個台灣發展是一個正面的事情。

(中時)