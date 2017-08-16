臺灣青年大陸互聯網+夢想之旅，相約摩拜單車，同學們拿到摩拜單車贈送的小禮物，非常驚喜。(圖片來源：新華網)

一天之內就參觀體驗了大陸的新“四大發明”（移動支付、共用單車、高鐵和網購)中的三項，參加“臺灣青年大陸互聯網+夢想之旅”的臺灣同學們收穫頗豐，感受到了大陸互聯網發展的前沿脈動。

在結束了上午京東集團的參訪後，30位來自臺灣各高校的學子走進摩拜單車，參觀摩拜總部並於與摩拜工作人員進行了親切的交流。近期無樁共用單車亦登陸寶島臺灣，在與摩拜工作人員交流時，臺灣同學展現出對大陸共用單車發展的濃厚興趣，不少同學也親自嘗試騎乘了摩拜單車。

目前，摩拜單車已經在全球超過160個城市投放超過700萬輛智慧共用單車，包括新加坡、曼徹斯特、倫敦、佛羅倫斯等8個海外城市，覆蓋超過1億全球用戶，每天提供超過2500萬次騎行，年底將進入全球200個城市，是全球第一大互聯網出行服務，也是全球最大的移動物聯網平臺。

參加“臺灣青年大陸互聯網+夢想之旅”的臺灣同學體驗騎乘摩拜單車。（圖片來源：新華網）

據悉，參加由新華網和臺灣旺旺中時媒體集團聯合發起的“臺灣青年互聯網+夢想之旅”活動的臺灣同學們除參訪摩拜、京東等互聯網企業外，還將前往新華網融媒體產品創新中心、數位影視製作中心、融媒體未來研究院、無人機學院等部門實習體驗，直觀感受大陸互聯網科技的應用和發展。

(中時電子報)