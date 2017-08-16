防北韓攻擊 駐韓美軍完成升級愛國者導彈

韓聯社報導，在北韓的導彈威脅下，駐韓美軍加強防禦。美國陸軍15日表示，駐韓美軍已完成「愛國者」飛彈防禦系統的升級，以及操作人員技術演習，更稱南韓戰區可執行進入戰備狀態「今夜開戰」的任務。

此次升級及演習涉及位於烏山、水原、群山、光州的愛國者2型及3型導彈。消息指出，演習目的是確保導彈系統正常運作，操作人員能正確使用導彈。

美國陸軍表示，通過此次升級及演習，已經更換全數炮台，直言南韓戰區隨時可執行「今夜開戰」的任務。

(中時)