815大停電 藍營嗆蔡政府幹話連篇

全台大停電引發民怨，國民黨智庫國家政策研究基金會執行長孫立群16日在國民黨中常會專題報告，痛批蔡英文政府「幹話連篇」，目標2025達成非核家園，但未說明基載的電源在哪裡，該如何組成。（劉宗龍攝）

全台大停電引發民怨，國民黨智庫國家政策研究基金會執行長孫立群16日在國民黨中常會專題報告，痛批蔡英文政府「幹話連篇」，目標2025達成非核家園，但未說明基載的電源在哪裡，該如何組成。（劉宗龍攝）

全台大停電引發民怨，國民黨智庫國家政策研究基金會執行長孫立群痛批蔡英文政府「幹話連篇」，目標2025達成非核家園，但未說明基載的電源在哪裡，該如何組成。代主席林政則除譴責蔡政府能源政策規劃不完善，未保障民眾財產損失，要求立院黨團對官員究責，並協助民眾聲請國賠。

孫立群在國民黨中常會上報告指出，外界以為和平電廠電塔修好了就不會有供電問題，但人為因素導致大潭電廠機組跳電，雖採購第7號機組，但沒辦法併聯發電，若是備載容量夠的話，就不會跳電。

孫立群解釋，基載的電源是可以24小時、全年無休，加上可以隨時啟動發電的穩定供電電源，火力發電、水力發電與核能發電都可以算是基載電源，但是蔡政府卻把再生能源當作基載電源，根本就是「張飛打岳飛」，不一樣的東西怎麼混在一起？

對於蔡政府要推分散式電網，他批評，分散式發電大部分是作為短時間穩定供電用，會結合儲存能源，而昨天停電是在傍晚的時候，沒有太陽、風該怎麼發電，且缺電的區域大部分聚集在北部，北部的環境也不適合發電，他酸蔡政府總是用漂亮的文藻，難怪大家都說蔡英文是文青。

林政則裁示，民進黨對「非核家園」能源政策進程缺完善規畫，未考慮國際民生與民眾財產損失，應給予強烈譴責；立院黨團應對民進黨政府錯誤能源政策強烈監督、究責，並協助815全台大停電受害民眾提出國家賠償、還全民公道。

(中時)