因「裸體選秀」落馬 原東莞酒店大亨梁耀輝遭判無期

原東莞太子酒店董事長、人稱「太子輝」的梁耀輝，遭判無期徒刑。（圖/大陸網站）

據大陸人民網報導，曾為全國人大代表、綽號「太子輝」的東莞太子酒店老闆梁耀輝，於2014年遭大陸央視踢爆旗下酒店涉嫌經營色情活動，在同年的大掃黃行動中被逮捕。今日被廣東東莞中級人民法院裁定組織賣淫、串通投標、單位行賄3項罪名成立，遭判處無期徒刑、剝奪政治權力終生，並沒收全部個人財產，同行被逮捕的其他46人亦遭判刑。據報導指出，梁名下的太子酒店內，對旗下桑拿技師採專業化的培訓，從客人一入門開始到服務，全部是採「一條龍」標準化作業，甚至能讓客人在現場「裸選」心儀的師傅來服務。

焦點訪談 管不住的"莞式服務"

現年50歲的梁耀輝，廣東東莞人，畢業於華南師範大學語言學專業。年少時家境並不富裕，靠自己打拼後，在海外投資油井致富，傳聞旗下中源石油（國際）集團公司，在哈薩克握有多口油井，他自己更在2007和2008年兩度登上胡潤富豪榜單，2008年，梁耀輝當選第十一屆全國人民代表大會廣東地區代表，在兩會上還積極提案，要求嚴懲使用地溝油的商家，並在2012年二度當選人大代表時，呼籲盡快建立個人和企業團體的道德評價體系，如今看起來都非常地諷刺。

遭大掃黃掃蕩後，東莞太子酒店大門深鎖。（圖/中新社）

在法庭上聽審的原太子酒店董事長梁耀輝（圖中黃衣者）。（圖/中新社）

2014年大陸中央電視臺一檔祕密調查的節目，潛入梁耀輝擁有的東莞太子酒店內，讓行之有年的東莞情色業正式在電視上曝了光，也讓大陸中央決定，立即在展開東莞大規模掃黃行動，出動6,000多名警力，不僅查封太子酒店，更掃蕩多間四、五星級的飯店，查出內部附設的桑拿中心多涉嫌有賣淫和性交易的事實。梁耀輝和旗下多名員工遭逮捕，他本人亦被廣東省第十二屆人大常委會除名，並遭犯組織賣淫、協助組織賣淫、毀滅證據罪等三大罪名起訴。

大陸央視潛入東莞太子酒店桑拿中心，赫然揭露了「裸體選秀」的事實。（圖/大陸央視節目）

雖梁耀輝在審理過程中，將所有責任全數推給下屬，表明自己完全不知酒店營運狀態，但一名被捕的桑拿中心培訓按摩師供稱，自己曾在訓練期間，被梁耀輝要求「試鐘」及性服侍對方多次。大陸檢調單位在起訴書中指出，東莞太子酒店桑拿部光是在2013年，就有高達4,890萬人民幣（約2.22億台幣）的營業收入，梁耀輝等人組織賣淫超過10萬次以上，當中甚至有涉及未成年人賣淫的行為，讓梁被以「情節嚴重」為由，最終求處無期徒刑，並且抄沒全數財產。而當年因情色業聞名的東莞，如今桑拿之都的稱號，也因大掃蕩而不復存在。

(中時電子報)