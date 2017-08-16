屏東下大雨 中職本季屏東唯一1戰延賽

屏東棒球場因大雨造成場地積水，今富邦悍將與統一獅一戰確定延賽。(圖/截自中職粉絲團)

中職原訂今在屏東棒球場進行統一獅與富邦悍將一役，不過因屏東大雨不斷造成場地積水，比賽確定因雨延賽，將延至10月3日進行，比賽場地未定。

此役原本是中職一軍本季唯一1場屏東球場賽事，可惜因為大雨延賽，屏東球場從去年球季安排3場比賽都遇雨勢攪局延賽，加上今日，已經連4場都因雨延賽。

(中時電子報)