首談戀愛一百件小事 鄭爽曝分手胡彥斌原因

鄭爽和胡彥斌曾有一段情。(圖／翻攝自網路)

大陸女星鄭爽外型甜美，因演出《微微一笑很傾城》、《夏至未至》，清純學生扮相0違和，再創人氣高峰，近日她出新書，不僅曝光和前男友戀愛的100件小事，還談到分手原因，雖沒直接點名，但網友都推測主角就是胡彦斌。

胡彥斌2015年和鄭爽被拍到在家中親密擁吻，戀情因此曝光，不過認愛7個月後便分手，去年8月又傳出復合，屢傳分分合合，讓外界霧裡看花，現她的《鄭爽的書》出版，她在「鄭爽-關於愛情你不知道的事」章節中，談到前男友，以平實卻真摯的詞句，描述戀愛的100件小事。

她談到這個人是她唯一想寫進書裡的，「因為我欠他太多太多」，所以只能用文字方式，在腦海回憶，就像普通情侶一樣，她會希望對方照顧她，也會擔心他受委屈，會支持對方做任何事，無論變什麼樣子都可以接受，句句展現對男方的愛深刻又濃烈。

不過兩人卻因為網路言論，影響了感情，當時男友變得不愛說話，而她也沒在對方被攻擊時做出回應，最終走上分手一途，「在那一刻起，我甚至討厭起自己的名氣」，網友從中推測主角就是胡彦斌，因為他們從交往以來，就不被外界看好。

(中時電子報)