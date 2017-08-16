感受大陸電子商務 臺灣青年大陸互聯網＋夢想之旅 走進京東

學生們在京東未來科技展廳中通過牆頂地四面LED屏觀看介紹影片。（圖片來源：新華網）

8月15日上午，參加“臺灣青年大陸互聯網＋夢想之旅”活動的30位臺灣學生來到位於北京亦莊的京東集團總部參訪，深入感受大陸互聯網＋經濟在電子商務領域的脈動。

在工作人員的導覽下，學員們先後參觀了京東智慧家居展區、JD-UAS智慧物流展廳、京東未來科技展廳等，與大陸電子商務的蓬勃發展和智慧科技的廣闊前景進行親密接觸。

學生在京東智慧家居展廳體驗觸屏智慧冰箱。（圖片來源：新華網）

在智慧家居展區，臺灣學生紛紛上手體驗觸摸冰箱即可一鍵補貨、上班即可遙控家中電飯煲的便捷，一系列親身體驗讓臺灣學生們對智能家居有了更直觀的瞭解。“上班時就可以遙控家裡的機器人打掃屋子，真的好神奇，期待這些科技走進我們的生活。”一名臺灣學生在接受採訪時表示。

參訪學生通過觸控式螢幕瞭解京東的標誌性建築。（圖片來源：新華網）

在京東未來科技展廳中，學生們通過牆頂地四面LED屏觀看了介紹影片，炫目的畫面引得學生拍照合影；通過觸控式螢幕和全息投影，學生們瞭解到科技能夠給人類未來生活帶來的改變，在與智慧音箱進行互動的過程中，音箱俏皮回答讓大家忍俊不禁。參訪後，每位同學均獲得京東集團贈送的《創京東:劉強東親述創業之路》一本。

學生們認真聆聽講解員介紹智慧音箱。（圖片來源：新華網）

來自中原大學財經法律系的陳品齊同學在參訪結束後表示，自己對“京東”這兩個字雖不陌生，但對其內涵沒有具體的深入的瞭解，這次參觀中瞭解到的一小時物流圈、無人機送貨這些概念打破了自己對傳統送貨的想像，對電子商務的前沿有了更直接的感受，大開眼界。

據悉，此行的30名臺灣大學生還將于下午到摩拜單車進行參觀，感受互聯網＋環境下創業企業的發展活力。

(中時電子報)