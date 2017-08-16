疑換瓦斯釀禍 中市素食店氣爆5傷

北區學士路上一家素食養生館中午發生桶裝瓦斯氣爆造成店內一片凌亂，造成3男2女受傷。（張妍溱翻攝）

疑似桶裝瓦斯更換時發生氣體外洩遇到火源瞬間爆炸。（張妍溱翻攝）

疑似新手換瓦斯釀禍！台中市一家小吃店今天中午發生瓦斯氣爆事件，位於北區學士路上一家素食養生館因店內桶裝瓦斯用罄，請瓦斯公司人員前來更換，疑似操作時瓦斯外洩瞬間引發氣爆，店內轟然巨響一片凌亂，當時有顧客在店內用餐，造成5人受傷送醫，至於氣爆真正原因仍待警消進一步調查釐清。

消防局接獲報案指出，當時瓦斯公司人員幫素食館內部廚房換裝桶裝瓦斯時，一陣陣瓦斯味已不斷向外飄出，由於更換瓦斯桶位置距離炒菜鍋爐大約1公尺左右，52歲呂姓女員工正開火烹煮客人要的餐點，疑似瓦斯氣體外洩遇到火源瞬間爆炸，轟然巨響後當場造成呂女下肢10%、23歲瓦斯行張姓男員工右手掌1%燒燙傷。

「實在太可怕！」氣爆現場震幅約5米左右，除廚房天花板被轟了一個大洞、店門口門框全震飛，造成2名正在店內用餐客人，55歲張姓女子右手肘及頭部撕裂傷，66歲曹姓男子左手肘撕裂傷，而站在門口的63歲林姓店老闆右手掌1%二度燒燙傷可見當時爆炸震力強大。

消防局表示，消防人員到場救災已無燃燒狀況，現場玻璃破裂、天花板裝潢掉落，損壞面積約10平方公尺。提醒民眾換裝瓦斯鋼瓶務必先關閉週邊火源及鋼瓶容器閥，瓦斯行業者也應持續自主檢查與內部訓練，以免意外發生。

(中時)