疑換瓦斯釀禍 中市素食店氣爆5傷
疑似新手換瓦斯釀禍！台中市一家小吃店今天中午發生瓦斯氣爆事件，位於北區學士路上一家素食養生館因店內桶裝瓦斯用罄，請瓦斯公司人員前來更換，疑似操作時瓦斯外洩瞬間引發氣爆，店內轟然巨響一片凌亂，當時有顧客在店內用餐，造成5人受傷送醫，至於氣爆真正原因仍待警消進一步調查釐清。
消防局接獲報案指出，當時瓦斯公司人員幫素食館內部廚房換裝桶裝瓦斯時，一陣陣瓦斯味已不斷向外飄出，由於更換瓦斯桶位置距離炒菜鍋爐大約1公尺左右，52歲呂姓女員工正開火烹煮客人要的餐點，疑似瓦斯氣體外洩遇到火源瞬間爆炸，轟然巨響後當場造成呂女下肢10%、23歲瓦斯行張姓男員工右手掌1%燒燙傷。
「實在太可怕！」氣爆現場震幅約5米左右，除廚房天花板被轟了一個大洞、店門口門框全震飛，造成2名正在店內用餐客人，55歲張姓女子右手肘及頭部撕裂傷，66歲曹姓男子左手肘撕裂傷，而站在門口的63歲林姓店老闆右手掌1%二度燒燙傷可見當時爆炸震力強大。
消防局表示，消防人員到場救災已無燃燒狀況，現場玻璃破裂、天花板裝潢掉落，損壞面積約10平方公尺。提醒民眾換裝瓦斯鋼瓶務必先關閉週邊火源及鋼瓶容器閥，瓦斯行業者也應持續自主檢查與內部訓練，以免意外發生。
(中時)
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