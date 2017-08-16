富商老公甜喊愛十生十世 美魔女樂歪
大陸女星劉曉慶61歲仍擁少女高顏值與姣好身材，是演藝圈著名的不老女神，近日她參加新節目《但願人長久》，不僅親自體驗高空跳傘、霸氣撇修修臉，丈夫王曉玉更難得現身放閃，曝光戀愛細節，劉曉慶甜蜜透露老公承諾愛她十生十世，她還為此特別下廚做炒蛋，甜蜜餵食老公。
美魔女劉曉慶梅開四度，2013年與大她14歲的大陸富商王曉玉在美國舊金山舉行婚禮，近日劉曉慶參加新節目《但願人長久》，難得談到另一半，劉曉慶甜蜜說，如果有亙古不變的愛情「就是他了」，並透露老公承諾要愛九生九世「最近又升級了，要愛十生十世，現在又升級了，就是永遠這樣輪迴愛下去」。
畫面搭配劉曉慶與王曉玉甜蜜牽手散步片段，劉曉慶小鳥依人、頭依靠在老公肩上，夫妻鶼鰈情深，鮮少下廚的劉曉慶，更誤了老公進廚房，研究食譜做炒蛋，王曉玉更放閃說：「你做的菜就算不好吃，我仍然要吃。」
(中時電子報)
關鍵字：劉曉慶
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