就是霸氣！ 故宮自創9487購物節開跑

9487以中文輸入法能打出「愛啊」。(時藝多媒體提供)

故宮精品網路商城近期自創節慶活動，首創「9487」購物節，寓意為「就是霸氣」等意象，不僅活動時間安排即日起至9月4日8點7分結束，購買任一件活動專區商品，還能翻牌抽獎，就有機會當次消費享「94折」、「87折」或贈「超狂贈品」乙個，結合故宮精品小編幽默行銷，話題十足。

「是誰這麼大膽，敢說皇上9487！」故宮精品小編宣傳自家活動，在粉絲專頁以漫畫及小劇場手法，讓皇上從各方接收「9487」訊息，再另類解釋為「就是霸氣」及鍵盤用注音模式輸入「9487」就會出現「愛啊」下另類註解，逗得粉絲大笑留言：「皇上你相信87是霸氣嗎，反正我是不信」、「愛卿真會拗」以及「高啊~」等趣味留言。

不僅行銷手法逗趣，網友進入「9487購物節」活動專區，還能看見故宮精品小編為商品寫上的獨家註解，例如：「玉辟邪鉛筆袋」就被小編自嘲解讀為「你的臉，夠辟邪。」及「故宮有三寶-普普風T恤」被註解為「你騙我不知道什麼叫普普風嗎？！」等多個商品的幽默釋義，獨創風格，讓民眾以不同角度認識故宮國寶。活動詳情可至「故宮精品網路商城」查詢；或洽：(02)2883-6887。

(中時電子報)

故宮有三寶-普普風T恤。(時藝多媒體提供)