815事件 高檢署：桃檢已派員赴大潭電廠了解
針對中油操作失誤，導致全台大跳電，民進黨立法院黨團幹事長葉宜津質疑有人為因素，今呼籲檢調應盡速介入調查。台灣高檢署檢察長王添盛今天下午表示，中油公司內有政風人員，應會進行初步了解，但他已責成桃園地檢署進行了解，他證實桃檢檢察長彭坤業，已向他報告派員前往大潭電廠現場勘查了解。
815全台大跳電，中油董事長陳金德今舉行記者會，指稱設備商巨路工程師錯誤操作，導致一連串意外。但巨路下午即「打臉」中油，表示巨路只是義務從旁協助安裝，安裝時都是中油人員全程指揮監督，並由中油人員負責系統操作，致雙方各說各話。
由於815大跳電，引發立委質疑內情不單純，高檢署檢察長王添盛表示，他已責成桃園地檢署進行了解，並證實桃檢檢察長彭坤業已向他報告派員前往大潭電廠現場勘查了解。
(中時)
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