世大運》四朝元老看選手村 住優於食
臺北世大運19日開幕，包括中華代表團在內的各國選手陸續進駐選手村。其中住宿房間獲得一致好評，連身材高大的義大利足球選手波尼維利（Paolo Bornivelli）都稱讚「房間很大」，倒是餐飲部分，有選手覺得還可以再加強。
「食物感覺像是微波加熱，不是現煮的，」曾經參加過深圳、喀山、光州世大運的「四朝元老」，中華女足副隊長林雅涵說：「不過過去幾屆也都是如此，只是以為這次在台灣，吃得會比較好。」
住宿方面，曾被台北市長柯文哲大讚「舒服」的冷氣空調，也讓參賽選手相當開心。林雅涵表示，上屆光州的選手村就只有電扇可吹，也許當地天氣不是太過炎熱，但在台灣不能沒有，每間房都有冷氣也很貼心。女足隊長余秀菁則表示，選手村的床很舒服、很好睡。
(中時電子報)
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