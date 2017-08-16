睽違27年後 沙烏地阿拉伯、伊拉克間陸路邊境將重開

自從1990年伊拉克海珊政權工打科威特後，沙烏地阿拉伯就把該國與伊拉克之間的陸路邊境關閉。此後，該邊境每年只在朝覲期間臨時開放，讓伊拉克穆斯林由此進入沙烏地阿拉伯到麥加進行朝覲。但是睽違27年後，邊境將開放 。

有官方背景的沙烏地阿拉伯新聞網站薩巴格16日報導說，伊拉克駐沙烏地阿拉伯大使和沙烏地阿拉伯駐伊拉克使館代辦15日分別前往阿爾阿爾邊境，檢查邊境重開的各項準備情況。

報導說，沙烏地阿拉伯內閣會議14日通過了成立沙烏地阿拉伯伊拉克貿易委員會的決定。稍早前，沙烏地阿拉伯航空公司與伊拉克航空公司分別宣布將開通到對方的航線。

在過去27年，遜尼派大國沙烏地阿拉伯與什葉派居多的伊拉克關係一直不睦，儘管伊拉克統治者強人海珊也是遜尼派。反而是2003年美國入侵伊拉克推翻海珊政權，伊拉克建立由什葉派領導的政府後，雙方關係逐漸改善。2015年，沙烏地阿拉伯在時隔25年後重開了在巴格達的大使館。近來，隨著與伊朗保持一定距離的伊拉克什葉派領袖薩德爾到訪沙烏地阿拉伯，兩國關係開始升溫。

據分析，兩國關係改善的背後是沙烏地阿拉伯希望在與什葉派領頭羊伊朗的博弈中將伊拉克拉近自己。

(中時)